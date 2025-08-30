Fallece una mujer de 67 años y otra resulta herida en una salida de vía de un turismo en Turleque (Toledo)

Una mujer de 67 años ha fallecido en una salida de vía de un turismo en la TO-3059, a su paso por el término municipal de Turleque (Toledo), según han informado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

El servicio de atención de urgencias de la región ha recibido el aviso a las 13.58 horas de este sábado informando de que una salida de vía de un turismo había dejado a dos mujeres atrapadas en su interior, falleciendo finalmente una de ellas.

La mujer herida, que también tiene 67 años, ha sido trasladada al Hospital Universitario de Toledo. Se han desplazado hasta el lugar bomberos de Villacañas, Guardia Civil, un helicóptero sanitario, una UVI, un equipo médico de urgencia y un soporte vital básico.