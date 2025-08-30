Estadounidenses prueban la tortilla de patatas y así reaccionan: '¿Por qué esto no está en América?

La tortilla de patatas, uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía española, ha vuelto a conquistar a los usuarios de TikTok gracias a la reacción de un grupo de estadounidenses que la probaron por primera vez. En el video, compartido por la española @celiacaporusa, los protagonistas no ocultan su sorpresa ante el sabor del plato tradicional, lo que ha generado miles de comentarios y reproducciones en la red social.

Según un vídeo, los estadounidenses expresaron su asombro desde el primer bocado y dejaron claro que la experiencia gastronómica superó todas sus expectativas. La naturalidad de sus reacciones y el entusiasmo con el que describen el sabor de la tortilla han convertido el clip en uno de los más comentados en redes sociales durante los últimos días.

"¿POR QUÉ ESTO NO ESTÁ EN AMÉRICA?"

El momento más destacado del vídeo llega cuando uno de los estadounidenses exclama: "Oh Dios mío, ¿por qué esto no está en América?", reflejando el impacto que tuvo la tortilla en su boca. Otro de los protagonistas añade: "Esto no está bueno, esto está muy bueno", mientras insiste en que el sabor es sorprendente incluso sin haber añadido condimentos adicionales.

La reacción, espontánea y llena de emoción, ha llamado la atención de miles de usuarios en TikTok, donde la frase se ha convertido en tendencia. Muchos comentarios destacan que el plato español sigue sorprendiendo a quienes lo prueban por primera vez y que su popularidad internacional continúa en crecimiento.

TORTILLA DE PATATAS: SELLO DE IDENTIDAD DE LA GASTRONOMÍA ESPAÑOLA

El vídeo demuestra el poder que tienen los platos tradicionales para generar gran impacto en diferentes culturas. En el clip, uno de los comensales incluso comenta entre risas que necesita "enviar un mensaje al padre de la cocinera para aprender su técnica", lo que resalta la admiración por la preparación y la receta original.

La tortilla de patatas, elaborada con ingredientes sencillos como huevos, patatas y aceite de oliva, sigue siendo un símbolo de la cultura culinaria española. Gracias a la viralidad en redes sociales, este clásico continúa consolidándose como uno de los sabores más reconocidos y apreciados de España.