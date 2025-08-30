Agencias

El Supremo brasileño ordena vigilar el domicilio de Bolsonaro por riesgo de fuga

Por Newsroom Infobae

Guardar

El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) Alexandre de Moraes ha ordenado este sábado a la Policía Penal del Distrito Federal de Brasilia que despliegue un dispositivo de vigilancia en el domicilio del expresidente Jair Bolsonaro, por posible fuga del dirigente ultraderechista.

La vigilancia se limita a la zona externa de la casa y a la valla que rodea el inmueble tras decisión de la Fiscalía General de la República de rechazar la vigilancia dentro del propia domicilio. Los agentes deberán registrar todas las visitas de personas y vehículos a la casa, según la orden firmada por el juez De Moraes.

Un reciente informe policial alerta de que Bolsonaro podría fácilemnte saltar el muro que separa la finca del expresidente de la continua y desplazarse en coche hasta la Embajada de Estados Unidos para pedir asilo.

También se ha descubierto en el teléfono móvil de Bolsonaro un documento solicitando formalmente asilo político al presidente de Argentina, Javier Milei.

Bolsonaro está en su casa con una tobillera electrónica y en prisión domiciliaria a la espera del inminiente comienzo del juicio por su implicación en la trama golpista fallida activada tras la victoria del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, en las elecciones de 2022, previsto para el 2 de septiembre.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Tamara Rodríguez, hermana de Michu, se pronuncia rotunda tras salir a la luz su testmento

Tamara Rodríguez, hermana de Michu,

Gianluca Vacchi arrasa con su visita sorpresa a Madrid. Risas, mujeres y baño de masas con un grupo de fans

Gianluca Vacchi arrasa con su

La Reina Letizia, ideal en clave dénim en la última parada de su 'gira' por las zonas más afectadas por los incendios

La Reina Letizia, ideal en

Hiba Abouk conquista el Festival de Cine de Venecia con un espectacular y atrevido look de inspiración lencera

Hiba Abouk conquista el Festival

Alejandra Rubio sube la temperatura compartiendo su imagen más apasionada con Carlo Costanzia

Infobae