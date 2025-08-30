El presidente palestino agradece a Sánchez el rechazo al veto de EEUU a su viaje a la ONU

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha agradecido a su homólogo español, Pedro Sánchez, el rechazo que ha expresado ante el veto promulgado por EEUU contra el desplazamiento de Abbas y otros 80 responsables palestinos a la próxima Asamblea General de Naciones Unidas, donde varios países certificarán su reconocimiento del Estado palestino.

"Su Excelencia agradeció al Presidente del Gobierno español el apoyo de su país a los derechos del pueblo palestino a la libertad y la independencia, de conformidad con la legitimidad internacional, y el reconocimiento del Estado de Palestina en apoyo de la solución de dos Estados", ha hecho saber la oficina de Abbas en un comunicado recogido por la agencia oficial de noticias palestina WAFA.

Ambos líderes han mantenido este sábado una conversación telefónica tras conocer la decisión del Departamento de Estado de EEUU de suspender los visados de entrada para Abbas y sus acompañantes a la sede de la ONU en Nueva York por "obstaculizar el proceso de paz" en Oriente Próximo a través de sus "intentos unilaterales de declarar el Estado palestino" y su rechazo a condenar sin paliativos el ataque de las milicias palestinas contra Israel el 7 de octubre de 2023.

"El presidente", prosigue el comunicado de la oficina de Abbas, aprovechó para reiterar a Sánchez "la importancia del reconocimiento internacional del Estado de Palestina, la celebración de una conferencia internacional de paz para consolidar la solución de dos Estados, de conformidad con la legitimidad internacional y el derecho internacional, y la implementación de la Iniciativa de Paz Árabe".

Por último, Abbas ha insistido en la importancia capital de alcanzar un acuerdo de alto el fuego inmediato en Gaza, acompañado de la entrada sin restricciones de ayuda, así como la retirada completa de Israel de la Franja de Gaza y el cese del desarrollo de los asentamientos israelíes en Cisjordania, así como la liberación de los prisioneros palestinos detenidos en Israel sin cargos de por medio.