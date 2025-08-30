Agencias

El presidente de China recibe a Guterres en los prolegómenos de la cumbre de la OCS en Tianjin

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente de China, Xi Jinping, ha recibido al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, en la apertura de la cumbre de la Organización para la Cooperación de Shanghái (OCS) que comenzará este domingo en la ciudad china de Tianjin.

Líderes mundiales como el presidente de Rusia, Vladimir Putin, o los primeros ministros de India y Pakistán, Narendra Modi y Shehbaz Sharif, se sumarán a jefes de Estado y de Gobierno de Bielorrusia, Irán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, además de países observadores como Turquía, Irak, Indonesia, Malasia y Vietnam.

En su primera reunión, Xi y Guterres han discutido todos los aspectos de cooperación entre China y Naciones Unidas desde una perspectiva "multilateralista" y con la vista puesta en "una reforma de las instituciones internacionales y la arquitectura financiera global", según un comunicado de la oficina del secretario general de la ONU.

El secretario general y el presidente chino también han comentado la puesta en práctica del llamado Pacto para el Futuro acordado a finales del año pasado para el desarrollo sostenible, así como la evolución de la inteligencia artificial, el clima, y "desarrollos globales y regionales".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Tamara Rodríguez, hermana de Michu, se pronuncia rotunda tras salir a la luz su testmento

Tamara Rodríguez, hermana de Michu,

Gianluca Vacchi arrasa con su visita sorpresa a Madrid. Risas, mujeres y baño de masas con un grupo de fans

Gianluca Vacchi arrasa con su

La Reina Letizia, ideal en clave dénim en la última parada de su 'gira' por las zonas más afectadas por los incendios

La Reina Letizia, ideal en

Hiba Abouk conquista el Festival de Cine de Venecia con un espectacular y atrevido look de inspiración lencera

Hiba Abouk conquista el Festival

Alejandra Rubio sube la temperatura compartiendo su imagen más apasionada con Carlo Costanzia

Infobae