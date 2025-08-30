Cuatro muertos en un tiroteo en una cárcel de Ecuador

Cuatro personas han muerto este viernes tras un tiroteo ocurrido en la cárcel de Turi, en Cuenca, en el sur de Ecuador, como consecuencia de un tiroteo.

La Policía Nacional ecuatoriana ha informado de que los fallecidos eran todos reclusos del centro y ha dado cuenta de la investigación abierta a una persona venezolana de 23 años de edad por su presunta implicación, informa la cadena ecuatoriana Ecuavisa.

La investigación ha permitido ya la incautación de dos armas de fuego, dos cargadores de pistola y varias municiones dentro del centro penitenciario.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) no ha ofrecido información oficial sobre lo ocurrido en la prisión.

La cárcel de Turi regresó el 10 de agosto a la gestión civil tras más de 20 meses de control militar del centro tras la declaración de un conflicto armado interno contra las organizaciones criminales ordenada por el presidente Daniel Noboa a principios de 2024.

Desde 2021 más de 500 presos fueron asesinados en las cárceles ecuatorianas, la mayoría en una serie de masacres entre bandas rivales en una ola de violencia criminal que también se extendió por las calles.