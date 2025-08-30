Crónica del Deportivo Alavés - Atlético de Madrid: 1-1

El Atlético de Madrid volvió a perder puntos importantes en su visita de este sábado al Deportivo Alavés, frente al que únicamente pudo empatar a un gol y agravar su mal inicio en LaLiga EA Sports 25-26 en la que sólo tiene dos puntos de nueve posibles y continuó cediendo más terreno aún con la cabeza antes del parón.

El equipo de Diego Pablo Simeone sigue atascado. En Mendizorrota tampoco levantó el vuelo, desperdiciando, como ante el RCD Espanyol y ante el Elche CF, su ventaja en el marcador, y ratificando el peor arranque desde que el argentino llegase al banquillo. Firmó un partido discreto, donde su mayor ambición tras el descanso no le sirvió para sumar su primer triunfo y evidenciar de nuevo sus problemas a domicilio.

Pese a sus urgencias, el Atlético, con la novedad del francés Clement Lenglet en defensa y con David Hancko como lateral izquierdo, no salió excesivamente intenso, aunque eso no le impidió volver a comenzar por tercer partido consecutivo mandando en el marcador.

Giuliano Simeone, uno de los más activos, apretó a Diarra, novedad en los locales, y convirtió un robo en el 0-1. El argentino se internó bien y encontró en su pase 'de la muerte' a Tiago Almada, aunque Sivera fue rápido para tapar su remate. El rechace lo recogió con fe el hijo del 'Cholo', que mantuvo esa intensidad para, tras varios rebotes, acabar enviando el balón a la red.

El tempranero tanto parecía asentar el guión previsto por los colchoneros, cediendo la iniciativa al Alavés, pero no les funcionó porque la renta, como la pasada jornada ante el Elche CF, les duró poco. En una jugada de estrategia en un saque de esquina, Sorloth metió el pie y pareció derribar a Tenaglia en el intento de remate de este al primer palo. Carlos Vicente no perdonó un penalti no excesivamente claro y puso el 1-1.

El conjunto rojiblanco no aceleró demasiado pese a este contratiempo y continuó prefiriendo inicialmente que fuesen los locales los que mandasen. A los 'babazorros' les faltó algo de claridad ofensiva, mientras que Giuliano Simeone seguía siendo el que más ganas le ponía con poco acompañamiento de la calidad de Julián Álvarez y Almada.

Sin embargo, con el paso de los minutos, los visitantes fueron haciéndose con el control y aunque este no se tradujo en grandes ocasiones, sí llevó peligro en dos buenos balones de 'La Araña' al espacio que Sorloth no pudo alcanzar, faltándole algo de ímpetu en el primero y más viveza en el segundo en el que el bote le quedó detrás y le terminó superando. Una internada por la izquierda que no encontró rematador fue la mejor opción del Alavés antes del descanso.

MÁS AMBICIÓN ROJIBLANCA SIN OCASIONES

Tras este, el Atlético de Madrid fue más ambicioso en una segunda parte que se tuvo que detener durante varios minutos antes de la hora de juego por una emergencia médica en la grada de Mendizorrotza. Un parón que parece que sentó mejor a los del 'Cholo' Simeone, que se hicieron con el mando total en la reanudación del juego, obligando ya a su rival a buscar la baza del contragolpe.

El triple cambio con la entrada de Griezmann, Gallagher y Ruggeri surtió el efecto deseado, sobre todo en el caso del francés. Una asistencia suya la cabeceó Sorloth, con gran intervención de Sivera, y luego el '7' se topó con el palo en su escorado remate tras un error del guardameta local en su despeje a la salida de un saque de esquina.

El 'Cholo' volvió a renunciar a Julián Álvarez, poco protagonista, para meter a Raspadori para el arreón final de partido, pero no encontró el premio ante la defensa de los del 'Chacho' Coudet. Sólo un disparo flojo en buena posición de Llorente y un remate de Raspadori tras un mal blocaje de Sivera llevaron amenaza real por parte de un Atlético al que le faltó más temple contra el crono.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: DEPORTIVO ALAVÉS, - ATLÉTICO DE MADRID, (1-1, al descanso).

--ALINEACIONES:

DEPORTIVO ALAVÉS: Sivera; Jonny, Garcés, Tenaglia, Diarra (Guevara, min.58); Ibáñez (Protesoni, min.79, Suárez, min.89), Blanco; Vicente, Guridi (Parada, min.57), Aleñá; y Martínez (Mariano, min.80).

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko (Ruggeri, min.72); Simeone (Koke, min.88), Cardoso (Gallagher, min.72), Barrios, Almada (Griezmann, min.73); Sörtloth y Julián Álvarez (Raspadori, min.88).

--GOLES.

0-1, minuto 7. Simeone.

1-1, minuto 14. Vicente, de penalti.

--ÁRBITRO: García Verdura (C. Catalán). Amonestó a Diarra (min.38) y Parada (min.84), por el Alavés, y a Cardoso (min.29), Sorloth (min.42) y Koke (min.94), por el Atlético de Madrid.

--ESTADIO: Mendizorroza.

--HORA: 17.00/Movistar LaLiga.