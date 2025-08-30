Agencias

Costa acusa a Putin de "elegir la guerra en lugar de la paz"

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha afirmado que a estas alturas, y tras los "ataques brutales" lanzados sobre Ucrania en los últimos días, está ya "claro" que el mandatario de Rusia, Vladimir Putin, "elige la guerra en lugar de la paz.

Costa ha trasladado personalmente sus condolencias por las víctimas de los últimos bombardeos al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, con quien ha hablado por teléfono de "la necesidad de incrementar la presión sobre Rusia". "Ucrania puede contar con Europa", ha resaltado en su cuenta de la red social X.

Costa y Zelenski han hablado de las distintas formas de colaboración, entre ellas las garantías de seguridad que reclama Kiev y que, según el presidente ucraniano, deben incluir una futura integración del país en la Unión Europea. Espera, de hecho, que "pronto" pueda haber avances en este proceso de adhesión.

Zelenski ha reiterado que, por su parte, sigue "dispuesto" a verse cara a cara con Putin, pero no percibe ninguna voluntad del lado ruso. "Por eso se necesita más presión. Contamos con que el decimonoveno paquete de sanciones de la UE (contra Rusia) sea muy contundente", ha reclamado.

