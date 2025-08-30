Agencias

Comisarios investigarán el incidente entre Alonso y Russell en los terceros libres de Zandvoort

El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin) y el británico Georges Russell (Mercedes) sufrieron este sábado un percance durante la tercera sesión de los entrenamientos libres del Gran Premio de Países Bajos que será investigado por los comisarios.

Según indicó la web de la Fórmula 1, Russell, que terminó como el tercero más rápido de esta tanda, "sufrió un momento extraño cuando casi fue atropellado" por el monoplaza del ovetense "a gran velocidad mientras ambos se dirigían a la entrada de boxes". "El incidente fue puesto bajo investigación", añadió.

La tercera sesión de entrenamientos libres fue dominada por los McLaren, con el británico Lando Norris (1:08.972) por delante del australiano Oscar Piasti, que se quedó a 242 milésimas. El piloto español Carlos Sainz (Williams) terminó cuarto a casi un segundo, mientras que Alonso, que el viernes estuvo en los puestos altos, fue décimo antes de la calificación que dará comienzo a las 15.00 horas.

