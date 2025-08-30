Cayetano Rivera guarda silencio sobre su posible nueva ilusión

Cayetano Rivera se dejó ver este jueves en la plaza de toros de Cuenca compartiendo cártel con José María Manzanares y la novillera a caballo, Olga Casado. Un día en el que su nombre volvió a resonar con fuerza en los medios de comunicación y no precisamente por su faceta profesional.

Tal y como se informó ayer en 'TardeAR', el torero habría recuperado la ilusión en el amor con una chica, por el momento anónima, de 31 años y que recibe el nombre de Patricia.

Sin embargo, el torero quiso mostrarse de lo más discreto y no hizo ninguna aclaración cuando se le preguntaba por esta información en el ruedo. Además, tampoco quiso comentar qué le ha parecido la separación de su hermano, Kiko Rivera, e Irene Rosales tras nueve años de matrimonio.

Siempre discreto con su vida privada, parece que Cayetano no quiere entrar a confirmar si es cierto que ha conocido a alguien que le ha devuelto la ilusión en el amor tras su ruptura sentimental con María Cerqueira hace unos meses.