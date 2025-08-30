Agencias

Cayetano Rivera guarda silencio sobre su posible nueva ilusión

Por Newsroom Infobae

Guardar

Cayetano Rivera se dejó ver este jueves en la plaza de toros de Cuenca compartiendo cártel con José María Manzanares y la novillera a caballo, Olga Casado. Un día en el que su nombre volvió a resonar con fuerza en los medios de comunicación y no precisamente por su faceta profesional.

Tal y como se informó ayer en 'TardeAR', el torero habría recuperado la ilusión en el amor con una chica, por el momento anónima, de 31 años y que recibe el nombre de Patricia.

Sin embargo, el torero quiso mostrarse de lo más discreto y no hizo ninguna aclaración cuando se le preguntaba por esta información en el ruedo. Además, tampoco quiso comentar qué le ha parecido la separación de su hermano, Kiko Rivera, e Irene Rosales tras nueve años de matrimonio.

Siempre discreto con su vida privada, parece que Cayetano no quiere entrar a confirmar si es cierto que ha conocido a alguien que le ha devuelto la ilusión en el amor tras su ruptura sentimental con María Cerqueira hace unos meses.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Luis Tosar y Luisa Mayol, su emocionante último adiós a Eusebio Poncela en el Tanatorio de San Isidro

Luis Tosar y Luisa Mayol,

Los Reyes agradecen su trabajo incansable a los equipos de extinción de los incendios en su visita a Ourense

Los Reyes agradecen su trabajo

Pelayo Díaz anuncia su compromiso matrimonial con Gal Marom

Pelayo Díaz anuncia su compromiso

Francisco Rivera, sus reveladoras palabras tras la separación de Kiko e Irene Rosales: "La vida hay que vivirla"

Francisco Rivera, sus reveladoras palabras

Kiko Rivera, las claves de su nueva vida lejos de Irene Rosales. Cambio de imagen, mudanza, y confianza en su nuevo 'yo'

Kiko Rivera, las claves de