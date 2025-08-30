Agencias

Bomberos acuden a un incendio en una factoría de Los Corrales (Cantabria) sofocado por los trabajadores

Por Newsroom Infobae

Guardar

Bomberos del Gobierno de Cantabria acudieron este viernes a una factoría de Los Corrales de Buelna en la que se declaró un incendio que fue controlado por los propios trabajadores.

A su llegada, los efectivos autonómicos procedieron a refrescar la zona y, posteriormente, revisaron con la cámara térmica que no existiera ningún otro incendio en la instalación.

También comprobaron con un expulsímetro que tampoco había presencia de gases en la zona, ha informado el Servicio de Emergencias 112 en su red social 'X'.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Francisco Rivera, sus reveladoras palabras tras la separación de Kiko e Irene Rosales: "La vida hay que vivirla"

Francisco Rivera, sus reveladoras palabras

Kiko Rivera, las claves de su nueva vida lejos de Irene Rosales. Cambio de imagen, mudanza, y confianza en su nuevo 'yo'

Kiko Rivera, las claves de

Juan Faro juega a la ambigüedad sobre si fue él quien contó a Kiko Jiménez la infidelidad de Sofía Suescun

Juan Faro juega a la

Zeus Tous, hijo de Sara Montiel, da el salto a Hollywood. Todos los detalles de su nuevo proyecto

Zeus Tous, hijo de Sara

Paula Echevarría y Miguel Torres se llevan a su hijo Miki a su primer concierto

Paula Echevarría y Miguel Torres