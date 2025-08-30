Agencias

Baruch Correa, entrenador canino: "Si tu perro te monta, no es dominancia, es estrés acumulado"

Por Newsroom Infobae

Guardar

La conducta de los perros puede generar dudas entre los dueños, especialmente cuando presentan comportamientos inesperados como montar a las personas. Este gesto, que a menudo se interpreta de forma errónea, tiene un origen emocional y está relacionado con el manejo de la energía y el estrés. Conocer las causas reales y aplicar técnicas adecuadas permite gestionar la situación de forma eficaz y evitar que se repita.

Según el TikTok de @baruchcorrea, entrenador canino, este comportamiento puede deberse a una "conducta de desplazamiento" provocada por la sobreexcitación o el estrés. Cuando el perro no logra canalizar la energía acumulada, puede manifestarla montando al dueño u otros objetos.

CÓMO AYUDAR A TU PERRO A LIBERAR ENERGÍA DE FORMA CONTROLADA

De acuerdo con @baruchcorrea, la solución pasa por ofrecer al perro actividades que le permitan descargar la energía reprimida de manera saludable. Una de las recomendaciones es introducir sesiones de juego con mordedores, haciendo que se muevan de un lado a otro para estimular el instinto de pelea controlada y favorecer el gasto energético. Esto no solo ayuda a reducir el estrés, sino que también refuerza el vínculo entre el animal y su cuidador.

Otra estrategia que Baruch propone consiste en utilizar juguetes interactivos, como el kong o pelotas diseñadas para estimular el instinto de presa. Estas herramientas permiten al perro canalizar la energía sobrante y mantenerlo mentalmente activo. El entrenador destaca que la clave está en la constancia y la paciencia, ya que los resultados no son inmediatos y requieren práctica diaria para lograr cambios duraderos en el comportamiento.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Carmen Thyssen se confirma como la sucesora de la Baronesa Thyssen, y acapara todo el protagonismo en su reaparición

Carmen Thyssen se confirma como

Última hora del estado de Jaume Anglada mientras el conductor que lo arrolló sale en libertad bajo fianza

Última hora del estado de

Tamara Rodríguez, hermana de Michu, se pronuncia rotunda tras salir a la luz su testmento

Tamara Rodríguez, hermana de Michu,

Gianluca Vacchi arrasa con su visita sorpresa a Madrid. Risas, mujeres y baño de masas con un grupo de fans

Gianluca Vacchi arrasa con su

La Reina Letizia, ideal en clave dénim en la última parada de su 'gira' por las zonas más afectadas por los incendios

La Reina Letizia, ideal en