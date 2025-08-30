Agencias

AV. Philipsen se impone al sprint en la novena etapa de La Vuelta y Traaen sigue líder

Por Newsroom Infobae

El ciclista belga Jasper Philipsen, del Alpecin-Deceuninck, ha logrado este sábado la victoria en la octava etapa de la Vuelta Ciclista a España, disputada entre las localidades aragonesas de Monzón Templario y de Zaragoza sobre 188 kilómetros, mientras que el noruego Thorsten Traeen (Bahrain-Victorius) continúa como líder.

La jornada, como estaba previsto tras dos de montaña, se ha decidido en la llegada al sprint, donde Philipsen se ha mostrado el más fuerte pese a la oposición del italiano Elia Viviani (Lotto) para sumar su segundo triunfo en la ronda tras la del estreno.

