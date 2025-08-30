AMP. Mercedes, multada por la colisión de Russell con Alonso en los terceros libres de Zandvoort

El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin) y el británico Georges Russell (Mercedes) sufrieron este sábado un percance durante la tercera sesión de los entrenamientos libres del Gran Premio de Países Bajos que, tras ser investigado por los comisarios, acabó en multa económica de 7.500 euros para la escudería alemana por no haber avisado a su piloto en la maniobra.

Según indicó la web de la Fórmula 1, Russell, que terminó como el tercero más rápido de esta tanda, "sufrió un momento extraño cuando casi fue atropellado" por el monoplaza del ovetense "a gran velocidad mientras ambos se dirigían a la entrada de boxes". "No miran a los retrovisores", se quejó el español.

El incidente fue puesto bajo investigación y, posteriormente, antes de la calificación, se anunció una sanción para Mercedes de 7.500 euros, ya que Russell no fue "advertido de la aproximación" del coche del bicampeón del mundo que estaba en una vuelta lanzado, tal y como "admitió" la escudería alemana, según el dictamen de los comisarios.

"Su fallo creó una situación peligrosa en la que ambos coches tuvieron que realizar maniobras evasivas para evitar una colisión. Aceptamos que el piloto del coche 63 (Russell) no tenía forma de saber que el coche 14 (Alonso) se acercaba, especialmente dadas las características del circuito y que la curva 14 es ciega. El simple hecho de mirar por los retrovisores no habría evitado lo ocurrido", añadió el comunicado.

La tercera sesión de entrenamientos libres fue dominada por los McLaren, con el británico Lando Norris (1:08.972) por delante del australiano Oscar Piasti, que se quedó a 242 milésimas. El piloto español Carlos Sainz (Williams) terminó cuarto a casi un segundo, mientras que Alonso, que el viernes estuvo en los puestos altos, fue décimo antes de la calificación que dará comienzo a las 15.00 horas.