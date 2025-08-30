Al menos un muerto y 23 heridos por un ataque ruso contra la ciudad ucraniana de Zaporiyia

Un ataque lanzado esta pasada madrugada por Rusia ha dejado al menos un fallecido y 23 heridos en la ciudad ucraniana de Zaporiyia, en el este del país, según han informado primero las autoridades locales y confirmado después el presidente del país, Voldimir Zelenski.

El ataque ha alcanzado dos edificios de cinco plantas y cinco viviendas individuales, según ha explicado en Telegram el jefe de la admistración regional ucraniana, Ivan Fedorov. Zelenski, por su parte, ha denunciado que hay niños entre los heridos.

El bombardeo sobre Zaporiyia ocurre menos de 48 horas después del ataque masivo ruso que dejó 23 muertos en la capital, Kiev y es una demostración más de que el presidente ruso, Vladimir Putin, exhibe una "total indiferencia hacia las palabras" en medio de los esfuerzos internacionales de mediación, según el presidente ucraniano.

Para Zelenski, resulta "absolutamente evidente que Moscú ha empleado el tiempo destinado a preparar una reunión de líderes" entre ambos para organizar, en realidad, "nuevos ataques masivos".

"La única manera de reabrir una ventana de oportunidad para la diplomacia es mediante medidas contundentes contra quienes financian al ejército ruso y sanciones efectivas contra el propio Moscú: sanciones bancarias y energéticas", ha insistido el presidente ucraniano.

Zelenski ha denunciado por último una nueva ola de ataques generalizados de Rusia en las regiones de Volin, Dnipro, Donetsk, Yítomir, Ivano-Frankivsk, Kiev, Rivne, Sumi, Járkov, Jmelnitskyi, Cherkasi, Chernivtsi y Chernigov, particularmente contra la infraestructura civil, mediante el empleo aproximado de 540 drones, ocho misiles balísticos y 37 tipos de misiles crucero.