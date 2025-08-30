Agencias

Adif restablece la circulación en ambas vías entre Calatrava y Puertollano (Ciudad Real)

Por Newsroom Infobae

Guardar

Adif ha abierto a la circulación ferroviaria la vía que permanecía cerrada entre Calatrava y Puertollano (Ciudad Real), en la línea de alta velocidad Andalucía-Madrid, tras un incendio declarado esta mañana en la cola de un tren procedente de Almería.

"Tras quedar apartado el tren de la incidencia y reconocer el buen estado de la infraestructura, se vuelve a circular por ambas vías entre Calatrava y Puertollano", ha explicado Adif en sus redes sociales.

La circulación en una de las dos vías ya se restableció por la tarde, al mismo tiempo que los 210 pasajeros del tren afectado fueron transbordados a otro tren. Hasta ahora se ha estado utilizando solo una vía en ese trayecto.

La Guardia Civil tuvo que evacuar a los pasajeros mientras los bomberos trabajaban en la extinción del incendio. Como consecuencia de este incidente, la circulación ferroviaria en el tramo de alta velocidad comprendido entre Puertollano y Calatrava (Ciudad Real), en la línea que conecta Madrid con Andalucía, fue suspendida durante varias horas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Última hora del estado de Jaume Anglada mientras el conductor que lo arrolló sale en libertad bajo fianza

Última hora del estado de

Tamara Rodríguez, hermana de Michu, se pronuncia rotunda tras salir a la luz su testmento

Tamara Rodríguez, hermana de Michu,

Gianluca Vacchi arrasa con su visita sorpresa a Madrid. Risas, mujeres y baño de masas con un grupo de fans

Gianluca Vacchi arrasa con su

La Reina Letizia, ideal en clave dénim en la última parada de su 'gira' por las zonas más afectadas por los incendios

La Reina Letizia, ideal en

Hiba Abouk conquista el Festival de Cine de Venecia con un espectacular y atrevido look de inspiración lencera

Hiba Abouk conquista el Festival