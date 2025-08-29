Yeremi Pino se marcha traspasado al Crystal Palace y Denis Suárez llega libre al Alavés

El delantero español Yeremi Pino se convirtió este viernes en nuevo jugador del Crystal Palace inglés, después del acuerdo alcanzado con el Villarreal CF, que también se desprende del centrocampista Denis Suárez, que llega libre al Deportivo Alavés tras rescindir su contrato con el 'Submarino Amarillo', mientras que el conjunto 'groguet' ficha al delantero canadiense Tani Oluwaseyi.

"El Villarreal CF y el Crystal Palace han acordado el traspaso de Yeremy Pino. El canterano pone fin a su exitosa trayectoria en el club en el que se formó como jugador y con el que ganó la Europa League en su primera campaña como jugador profesional", anunció el club 'groguet' en un comunicado.

El canario recaló en las filas del Cadete A del Villarreal en 2017 y tres años después, antes de cumplir la mayoría de edad, debutó en el primer equipo. El extremo, internacional con la selección española y presente en la lista de este viernes de Luis de la Fuente, deja el club después de 170 partidos disputados, con 22 goles y 23 asistencias.

"El club le agradece su entrega, dedicación y profesionalidad durante su larga y exitosa etapa como futbolista 'groguet'. También su compromiso por haber defendido con el máximo orgullo y pasión los colores del Villarreal CF. Por todo ello, la entidad le desea la mayor de las suertes en su nueva aventura profesional", concluye el comunicado.

Por otra parte, el Villarreal también hizo oficial la llegada del delantero canadiense Tani Oluwaseyi, de 25 años, para las próximas cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2030, procedente del club estadounidense Minnesotta United.

"Tanitoluwa Oluwatimilehin Oluwaseyi es un delantero que destaca por su potencia física y velocidad para atacar los espacios. Es versátil y puede desempeñarse en las distintas posiciones del frente de ataque. Atesora, además, un sólido juego aéreo y una notable capacidad de asociación, que le permite generar y repartir asistencias con frecuencia", explicó el 'Submarino Amarillo'.

El futbolista nacido en Nigeria ha jugado 50 partidos en la MLS, marcando 18 goles y repartiendo 13 asistencias. Además, es internacional con Canadá, selección con la que ha disputado 15 encuentros y jugó la Copa América de 2024.

DENNIS SUÁREZ SE REENCUENTRA CON COUDET

Además, la de Yeremi Pino no ha sido la única salida anunciada este viernes en el equipo amarillo, ya que el centrocampista gallego Denis Suárez alcanzó "un acuerdo de rescisión" del contrato que le unía con el club, por lo que quedó libre y ha firmado por el Deportivo Alavés para las próximas dos temporadas.

"El Deportivo Alavés y Denis Suárez han alcanzado un acuerdo para la incorporación del mediocentro ofensivo, que vestirá la camiseta albiazul hasta junio de 2027", anunció el club vasco. El futbolista de Salceda de Caselas acumula 252 partidos en LaLiga EA Sports, con el propio Villarreal, el Celta y el Barcelona. Ha marcado 15 goles y repartido 36 asistencias en la máxima categoría del fútbol español.

De esta manera, Denis Suárez se pondrá a las órdenes de Eduardo Coudet, con quien ya coincidió en Vigo. "Su llegada al Deportivo Alavés aporta creatividad, último pase y experiencia a un centro del campo que gana un perfil diferencial para afrontar las próximas temporadas en la élite", explicó el club alavesista.