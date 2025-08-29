Agencias

Victoria de la Calva define a su padre como "muy buena persona" en su capilla ardiente

Manolo de la Calva fallecía este martes a los 88 años en Madrid tras una larga lucha contra una fibrosis pulmonar y hoy, su hija Victoria ha querido atender a los medios en la capilla ardiente para agradecer el cariño que está recibiendo toda la familia.

Victoria ha dado las gracias por "el respeto, el cariño y lo bien que estáis tratando a nuestra familia" a todos los medios y también a "todas las personas que han venido que no paran de decir que ha sido una persona muy importante en sus vidas y que les ha dado muchísima felicidad".

Para toda la familia es "un gran consuelo" a pesar de que están viviendo uno de los momentos más complicados de su vida: "Estamos aguantando, pero muy agradecidos y es una satisfacción ver que una persona a la que has querido tanto, con su talento ha hecho feliz a tantas personas".

Por último, visiblemente emocionada ha definido al artista del legendario 'Dúo Dinámico' como "muy buena persona, amable y cariñoso".

