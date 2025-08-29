Agencias

Un muerto y dos heridos en una colisión entre una moto y un turismo en Bustillo del Páramo (Palencia)

Por Newsroom Infobae

Guardar

Un varón ha fallecido y dos resultadon heridas ayer en un accidente en el que se han visto implicados una moto y un turismo en la carretera PP-2419, en la entrada de Bustillo del Páramo (Palencia).

Los hechos se produjeron ayer a las 22.13 horas, momento en el que la sala de operaciones del 1-1-2 dio aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico, y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

El personal médico confirmó el fallecimiento de un varón de 47 años, y atendió y trasladado a dos heridos, un varón de 77 años, en UVI móvil, y una mujer de 76, en ambulancia de soporte vital básico, al Complejo Asistencial de Palencia.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Irene Rosales, primeras palabras tras su separación de Kiko Rivera: "Nuestro vínculo familiar siempre estará"

Irene Rosales, primeras palabras tras

De Miguel Ríos, a una desolada Massiel. El multitudinario y emocionante adiós a Manolo de la Calva, en imágenes

De Miguel Ríos, a una

Irene Rosales reaparece con una gran sonrisa tras su ruptura con Kiko Rivera

Irene Rosales reaparece con una

Kiko Rivera, su declaración de intenciones tras su separación de Irene Rosales: "No tengo que demostrar nada a nadie"

Kiko Rivera, su declaración de

Gerard Piqué y Clara Chía reaparecen de lo más cariñosos en medio de rumores de compromiso

Gerard Piqué y Clara Chía