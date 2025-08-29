Un muerto y dos heridos en una colisión entre una moto y un turismo en Bustillo del Páramo (Palencia)

Un varón ha fallecido y dos resultadon heridas ayer en un accidente en el que se han visto implicados una moto y un turismo en la carretera PP-2419, en la entrada de Bustillo del Páramo (Palencia).

Los hechos se produjeron ayer a las 22.13 horas, momento en el que la sala de operaciones del 1-1-2 dio aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico, y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

El personal médico confirmó el fallecimiento de un varón de 47 años, y atendió y trasladado a dos heridos, un varón de 77 años, en UVI móvil, y una mujer de 76, en ambulancia de soporte vital básico, al Complejo Asistencial de Palencia.