Todos los países de la UE salvo Hungría condenan el ataque ruso contra la Delegación de la UE en Ucrania

Los gobiernos de 26 de los 27 Estados miembro de la Unión Europea, con la única excepción de Hungría, han condenado "enérgicamente" el ataque perpetrado el pasado jueves por el Ejército ruso en Kiev (Ucrania) que causó la muerte de al menos 23 civiles, incluidos cuatro niños, y numerosos heridos, además de graves daños a los edificios de la Delegación de la UE.

"Expresamos nuestras condolencias, nos solidarizamos con todos los ucranianos y condenamos enérgicamente los continuos ataques de Rusia contra civiles e infraestructuras civiles, que constituyen una escalada deliberada y socavan los esfuerzos por la paz", señala la declaración conjunta impulsada por la Alta Representante para Política Exterior de la UE, Kaja Kallas.

Los 26 gobiernos han advertido de que "poner en peligro la vida de diplomáticos y personal diplomático constituye una clara violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas" y recuerdan que "los ataques intencionales contra civiles y objetivos no militares constituyen crímenes de guerra".

La declaración insiste en que la UE "mantendrá e incrementará su apoyo integral a Ucrania en todos los ámbitos" y evidencia el compromiso del bloque para acelerar los trabajos sobre el 19º paquete de sanciones contra Rusia.

También emplazan al Kremlin a "detener las matanzas y mostrar una voluntad genuina de alcanzar una paz integral, justa y duradera" en lugar de intensificar los ataques contra la población ucraniana y la infraestructura civil.