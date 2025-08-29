Agencias

Sheila Casas no ha vuelto a tener noticias de Álvaro Muñoz Escassi

Valeri Cuéllar no está pasando su mejor verano. Hace unos días conocíamos que había sido víctima de una brutal agresión en su propio domicilio por parte de una persona de su entorno más cercano, que a su vez habría intentado atropellarla.

Una información por la que se le preguntaba a Sheila Casas tras su vacaciones en El Salvador y aseguraba no conocer nada y por la que se le ha vuelto a preguntar y ha reaccionado de la misma manera: "Ay, no lo he visto", pero le ha enviado "un besito fuerte".

Además, la hermana de Mario Casas ha asegurado que no tiene noticias de Álvaro Muñoz Escassi en todo es tiempo: "Nada, nada" y ha asegurado que por el momento no tiene en sus planes volver a enamorarse: "No, no, así estoy bien. Así estoy bien".

Tras el triste fallecimiento de Verónica Echegui, Sheila ha querido tener unas palabras hacia ella a pesar de no haberla conocido personalmente conocido: "Me gustaba muchísimo, pero una pena, una pena enorme y además se ve que era una chica con muchísima luz, me da una pena enorme".

