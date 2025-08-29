Agencias

Santander modifica el vencimiento y el tipo de interés de unas cédulas de internacionalización de 2021

Banco Santander ha anunciado la modificación de la fecha de vencimiento y, por tanto, del tipo de interés aplicado a una emisión de cédulas de internacionalización que realizó en marzo de 2021, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La fecha de vencimiento pasará de ser el 4 de marzo de 2026 a ser el 4 de septiembre de 2030 y el tipo de interés aplicable a la próxima fecha de pago de interés (4 de septiembre de 2025) hasta la nueva fecha de vencimiento será de un tipo SOFR compuesto a seis meses más un diferencia de 55,942 puntos básicos. Con anterioridad, el diferencial era de 53,826 puntos.

Santander señala que, tras llevar a cabo un proceso para obtener el consentimiento de todos y cada uno de los tenedores de las cédulas, ha recibido el 'visto bueno' del 100% de los inversores.

También explica que el resto de condiciones se mantienen tal y como fueron inscritas en la CNMV en marzo de 2021.

