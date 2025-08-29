Agencias

Rusia acusa a Macron de "sobrepasar los límites de la decencia" al llamar "ogro" a Putin

Por Newsroom Infobae

Guardar

Las autoridades de Rusia han acusado este viernes al presidente de Francia, Emmanuel Macron, de "sobrepasar los límites de la decencia" al llamar a su homólogo ruso, Vladimir Putin, "ogro" y "depredador que no quiere la paz", unas palabras pronunciadas la semana pasada en relación con la invasión rusa de Ucrania y el proceso de negociación para lograr un alto el fuego.

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, ha indicado durante una rueda de prensa que estos comentarios suponen "insultos vulgares" que "exceden cualquier razonamiento", según informaciones recogidas por la agencia rusa de noticias TASS.

Así, ha señalado que Moscú "ve constantemente declaraciones extrañas por parte del presidente francés en relación con Rusia" y ha puntualizado que también suponen "insultos al pueblo ruso" y no solo a sus dirigentes.

"Ni siquiera quiero reírme de esto, porque estamos hablando de una situación que concierne a Ucrania y que ha sido provocada en gran medida por el propio Macron y sus predecesores en el cargo", ha aseverado, al tiempo que ha aclarado que Francia "fue un participante activo del golpe de Estado que tuvo lugar" en territorio ucraniano.

"Si vamos a hablar de depredadores, podemos hablar de la política francesa, que se alimenta de carroña. Primero abruman a un Estado como Ucrania y llevan la situación al extremo, haciendo que ciudadanos ucranianos mueran ante el suministro de armas principalmente occidentales", ha apuntado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Gloria Camila exprime sus últimos días con Álvaro García antes de 'Supervivientes'. Su gesto de amor en pleno concierto

Gloria Camila exprime sus últimos

Luis Tosar y Luisa Mayol, su emocionante último adiós a Eusebio Poncela en el Tanatorio de San Isidro

Luis Tosar y Luisa Mayol,

Los Reyes agradecen su trabajo incansable a los equipos de extinción de los incendios en su visita a Ourense

Los Reyes agradecen su trabajo

Pelayo Díaz anuncia su compromiso matrimonial con Gal Marom

Pelayo Díaz anuncia su compromiso

Condenado a 30 años de cárcel y 12 azotes uno de los culpables de asesinar a joven malasio

Infobae