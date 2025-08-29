Rusia acusa a Macron de "sobrepasar los límites de la decencia" al llamar "ogro" a Putin

Las autoridades de Rusia han acusado este viernes al presidente de Francia, Emmanuel Macron, de "sobrepasar los límites de la decencia" al llamar a su homólogo ruso, Vladimir Putin, "ogro" y "depredador que no quiere la paz", unas palabras pronunciadas la semana pasada en relación con la invasión rusa de Ucrania y el proceso de negociación para lograr un alto el fuego.

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, ha indicado durante una rueda de prensa que estos comentarios suponen "insultos vulgares" que "exceden cualquier razonamiento", según informaciones recogidas por la agencia rusa de noticias TASS.

Así, ha señalado que Moscú "ve constantemente declaraciones extrañas por parte del presidente francés en relación con Rusia" y ha puntualizado que también suponen "insultos al pueblo ruso" y no solo a sus dirigentes.

"Ni siquiera quiero reírme de esto, porque estamos hablando de una situación que concierne a Ucrania y que ha sido provocada en gran medida por el propio Macron y sus predecesores en el cargo", ha aseverado, al tiempo que ha aclarado que Francia "fue un participante activo del golpe de Estado que tuvo lugar" en territorio ucraniano.

"Si vamos a hablar de depredadores, podemos hablar de la política francesa, que se alimenta de carroña. Primero abruman a un Estado como Ucrania y llevan la situación al extremo, haciendo que ciudadanos ucranianos mueran ante el suministro de armas principalmente occidentales", ha apuntado.