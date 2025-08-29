Repatriados más de 850 iraquíes del campo de refugiados de Al Hol, en el noreste de Siria

Más de 850 ciudadanos de nacionalidad iraquí han sido repatriados desde el campamento de refugiados de Al Hol, situado en el noreste de Siria, han indidado este jueves las autoridades de este campo bajo control de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS).

El grupo, compuesto por 854 personas integradas en 233 familias, ha regresado a territorio iraquí en una acción de coordinación conjunta entre Bagdad y la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (AANES).

Se trata del duodécimo convoy de refugiados iraquíes organizado desde principios de 2025 y el vigésimo noveno desde que la AANES comenzó a organizar vuelos de repatriación en 2021, según ha indicado a la agencia de noticias kurda North Press la responsable del campamento Jihan Hannan, quien ha estimado en "más de 20.000" los nacionales de este país que han abandonado el campamento, mientras que aún permanecen "alrededor de 6.000".

El campamento de Al Hol alberga en la actualidad a cerca de 30.000 personas, en su mayoría mujeres y niños sospechosos de mantener o haber mantenido vínculos con Estado Islámico.