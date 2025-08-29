Reino Unido prohíbe a representantes del Gobierno israelí asistir a su feria bienal de defensa

El Gobierno de Reino Unido ha prohibido este viernes a representantes de Israel participar en su feria bienal en materia de defensa y seguridad, conocida como Defence and Security Equipment International (DSEI), una medida que ha sido rechazada por el Gobierno israelí, que la considera "discriminatoria".

Las autoridades del país europeo, que han matizado que los representantes del Gobierno israelí "no han sido invitados al evento", que tendrá lugar en septiembre, han matizado que la industria israelí --que incluye subsidiarias británicas-- sí pueden asistir.

La decisión llega a medida que el primer ministro, Keir Starmer, se prepara para reconocer el Estado de Palestina el próximo mes ante la Asamblea General de Naciones Unidas ante la terrible situación en Gaza. El propio Starmer dio recientemente un ultimátum a las autoridades israelíes en este sentido.

Ahora, un portavoz del Gobierno británico ha lamentado que "la decisión de Israel de provocar un aumento de la violencia y ampliar su operación militar en la Franja de Gaza es errónea". "Como resultado de esto, podemos confirmar que la ningún delegación del Gobierno de Israel será invitada al DSEI UK 2025", ha señalado en declaraciones al diario 'The Guardian'.

"Debe haber una solución diplomática que ponga fin a esta guerra cuanto antes, que permita imponer un alto el fuego inmediato y lleve a la liberación de los rehenes y a la reanudación de la entrega de ayuda al pueblo de Gaza", ha sostenido.

Mientras, el Ministerio de Defensa de Israel ha criticado la medida y ha asegurado que ha sido el propio Gobierno el que ha decidido que el país no participe en el evento debido a las "restricciones" impuestas por Londres.

Las empresas de defensa israelíes, como Elbit Systems, Rafael, IAI y Uvision sí tienen permitido acudir a la feria. "Esta decisión es lamentable y es un acto de discriminación que introduce consideraciones políticas inapropiadas en una exhibición profesional de la industria de defensa", ha lamentado un portavoz del Ministerio israelí en un comunicado.

"Las empresas israelíes que elijan participar, sin embargo, recibirán todo el apoyo del Ministerio", ha aclarado a poco más de una semana de que arranque la feria, que durará cuatro días.