PP pide no censurar a Vox por jornada contra la ley de violencia machista en el Congreso, votado con "el sí del PSOE"

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha recordado que las jornadas de Vox previstas para la próxima semana en el Congreso, tituladas 'Ideología de género y denuncias falsas España/Argentina', ha contado "con el sí del PSOE", pidiendo "no censurar" a Vox aunque recordando que "quien niegue esto --la violencia machista-- está negando una realidad que atraviesa las sociedades desde hace milenios".

"No vamos a consentir que una vez más, en este caso la compañera de fatigas de Sánchez, la vicepresidenta Yolanda Díaz, señale a ningún partido por una cuestión que han votado el Partido Socialista en la mesa y el Partido Popular", ha aseverado Jaime de los Santos en una intervención a los medios de comunicación desde Cádiz capital.

A este respecto ha trasladado su sorpresa porque "después de 54 medidas metidas en el cajón por Armengol", la presidenta del Congreso, este curso de Vox "haya contado con el sí del Partido Socialista", insistiendo en que no ha contado únicamente con el apoyo del PP.

"¿Por qué la señora Armengol ha dado luz verde a estas charlas?Porque siguen buscando la polarización, porque lo que pretendían era después sacar su notita de prensa con aquellos exabruptos, que seguro que los hay, que salgan de esas jornadas", ha argumentado el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP.

Sobre la violencia machista, ha condenado "cualquier tipo de agresión a cualquier mujer" y ha recordado que los poderes públicos tienen que ponerse "a disposición de quienes sufren esa lacra", añadiendo que "toda la sociedad tenemos la obligación de seguir combatiendo una realidad que es insoportable".

Así, ha recordado las más de 1.300 mujeres asesinadas desde 2003, que "no solamente pierden su vida, lo más terrible de lo que se puede hablar en una democracia", sino que además "dejan familias destruidas" y "una sociedad rota" ya que según ha dicho, "mientras que haya una sola mujer que padece violencia machista, todos nosotros estaremos fallando".

"Un tema tan serio como el de la violencia machista hay que seguir trabajándolo pero nunca censurando a partidos políticos como Vox", ha manifestado Jaime de los Santos, quien ha apuntado que tiene "muy pocas cosas en común" con este partido pero que "en tanto y cuanto son votados por tres millones de ciudadanos españoles, a los que tengo todo el respeto, no voy a censurar sus iniciativas".

El responsable Popular ha vuelto a pedir "seriedad" en una cuestión como esta, dirigiéndose a los diputados de Sumar en el Congreso, a quienes les ha pedido que "no busquen la manera de seguir levantando muros ni busquen a quien señalar con polémicas falsas", animándoles a "forzar" a Pedro Sánchez a convocar elecciones o a "irse" del Gobierno de coalición con el PSOE.

PP ACUSA AL GOBIERNO DE MANIPULAR TVE

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP ha lamentado también que el Gobierno de España "manipule" la Televisión Española, un ente público "lleno de grandes profesionales", y mantenga en antena a personas que "vomiten odio" contra su partido y Vox.

A este respecto, ha incidido en que "en vez de tener a esos grandes profesionales frente a las cámaras, prefieren a activistas que lo único que hace es vomitar odio", en alusión a Sarah Santaolalla, sobre quien el PP ya ha pedido que se prescinda de ella en la cadena pública.

"Ya sabemos todos que en la Moncloa lo que pretenden es polarizar porque creen que así algún voto más consiguen, pero eso es muy peligroso para la democracia y desde luego para el futuro de este país", ha aseverado.