Pocos lo saben: esta pestaña del cajetín de la lavadora puede arruinar tu colada si no la usas bien

El cajetín de la lavadora es una pieza clave a la que casi nadie presta atención. Basta con introducir detergente o suavizante y confiar en que la máquina haga su trabajo. Pero un detalle mínimo puede marcar la diferencia entre una colada impecable y una ropa mal lavada: la pestaña que incorporan algunos cajetines de determinadas lavadoras.

Tal y como recuerda el perfil @atrapatupadre, especializado en bricolaje, reformas y hogar, esta pestaña regula el uso de detergente líquido o en polvo y, si se coloca mal, puede impedir que el producto llegue correctamente al tambor.

CUÁNDO LEVANTARLA Y CUÁNDO NO

El funcionamiento es más simple de lo que parece. Cuando se utiliza detergente líquido, la pestaña debe permanecer en posición baja para que el producto se dosifique de forma adecuada durante el ciclo. En cambio, si se opta por detergente en polvo o grano, la pestaña tiene que estar levantada.

De no hacerlo, el detergente sólido se acumula en el compartimento, se atasca y no llega a disolverse del todo en el agua. El resultado: ropa con restos y sensación de que la lavadora no limpia bien.

CONSECUENCIAS DE UN MAL USO

Aunque pueda parecer un fallo de la máquina, la mayoría de los problemas se deben a no ajustar esta pestaña cuando la lavadora dispone de ella. Además de una limpieza deficiente, el exceso de producto retenido en el cajetín puede generar malos olores e incluso obstrucciones en la conducción del agua.

La solución, sin embargo, es tan fácil como revisar la pestaña antes de cada colada. En los modelos que la incorporan, ajustarla en función del detergente que se use garantiza que la ropa quede limpia y que el electrodoméstico funcione sin complicaciones. Un gesto mínimo que puede evitar frustraciones y alargar la vida útil de la lavadora.