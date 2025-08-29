Paula Echevarría y Miguel Torres se llevan a su hijo Miki a su primer concierto

Después de un verano muy especial en el que han disfrutado de la tierra natal de la actriz, Candás (Asturias), y de las playas de Marbella, Paula Echevarría y Miguel Torres apuran los últimos días de sus vacaciones antes de volver a Madrid y retomar sus compromisos profesionales en un nuevo curso que se espera de lo más prometedor por la participación del exfutbolista en la nueva edición de 'Masterchef Celebrity' que se estrena el próximo lunes.

Poniendo el broche de oro a un agosto inolvidable, y terminando su descando en la Costa del Sol de la mejor manera posible, la pareja ha asistido este jueves al concierto de Camilo en el Festival Occident Starlite de Marbella, y no lo han hecho solos; ya que como han revelado muy emocionados, en esta ocasión han estado acompañados por su hijo Miki, siendo el del cantante colombiano -uno de sus favoritos- el primer concierto del pequeño a sus 4 años.

"No es la primera vez que venimos a ver a Camilo aquí, pero hoy traemos al pequeñajo por primera vez, porque nos gustó mucho el ambiente que se creaba en los conciertos de Camilo con las familias, y bueno, creo que es la mejor manera de poder despedir el verano, es la última semana que vamos a estar aquí, así que encantados" ha revelado Miguel ante una sonriente Paula, espectacular con un ajustado diseño glitter con escote asimétrico que combinó con sandalias de tacón y bolso blanco de Chanel.

En plena cuenta atrás para poner punto y final a sus vacaciones, la asturiana reconoce que aunque "por una parte me da pena que termine el verano, porque tienes mucho tiempo, pasas mucho tiempo con los niños, disfrutas más de tu pareja, pero mola también volver a la rutina, volver a enganchar todos los proyectos y volver un poco a la vida más de rutina, también apetece".

"Creo que dicen que si trabajas en lo que te gusta, nunca trabajarás, o sea, que al final creo que los dos tenemos profesiones que nos llenan, hacemos cosas que nos gustan, que nos apetecen..." explica, confirmando que está en el momento más dulce de su vida.

Uno de los 'culpables', su hijo Miki, del que nos ha hablado orgullosa: "Está aprendiendo tantas cosas, descubriendo tanto todo, que al final vives tú un poco, tu vida está llena de primeras veces gracias a él. Hoy es su primer concierto y para nosotros pues es súper emocionante vivirlo con él, entonces llena mucho la verdad" confiesa.

-