Netanyahu confirma "conversaciones" para instaurar una "zona desmilitarizada" y un corredor humanitario en Siria

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha confirmado "conversaciones" para tratar de establecer una "zona desmilitarizada" en Siria que discurra desde los Altos del Golán ocupados por Israel hasta Damasco, así como un corredor que permita el envío de ayuda y suministros básicos "a gran escala".

Netanyahu ha explicado que estas dos iniciativas, así como "la defensa de la comunidad drusa en el distrito de Sueida", forman parte de las prioridades establecidas por su Gobierno en los contactos que "en este mismo momento" estarían teniendo lugar, según declaraciones difundidas por su oficina.

El primer ministro, que ha visitado este jueves la localidad de Julis y se ha reunido con miembros de la comunidad drusa, ha señalado que, en cualquier caso, no es "ingenuo" y tiene en cuenta "con quién está tratando", en aparente alusión a las autoridades de transición establecidas en Siria tras la caída del régimen de Bashar al Assad.

En este sentido, ha dicho coincidir con su aliado Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en la idea de "paz mediante la fuerza", una tesis que también se aplicaría en el caso de Siria, donde Israel ha ganado presencia alegando a supuestos riesgos para su propia seguridad. "Primero viene la fuerza, la paz vendrá después", ha recalcado.

El Ejército israelí ha multiplicado sus incursiones militares en territorio sirio tras la huida del país de Al Assad. El miércoles, las autoridades sirias denunciaron nuevos bombardeos contra posiciones militares a las afueras de la capital, Damasco, menos de 24 horas después de que las tropas israelíes atacaran la zona y mataran a seis soldados.