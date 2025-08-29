Mueren más de 30 personas a causa de las lluvias torrenciales en Sudán

Alrededor de 30 personas han muerto y cerca de 4.000 se han visto desplazadas a causa de las lluvias torrenciales registradas desde el miércoles en varias zonas de Sudán, que han destruido además miles de viviendas, según han confirmado las autoridades del país africano, sumido en un conflicto desde abril de 2023.

El portavoz de Protección Civil en el estado de Río Nilo, Abdalá Suleiman, ha confirmado que al menos 23 personas han fallecido en esta zona de Sudán a causa de las lluvias, entre ellas once en la ciudad de Al Damer y otras nueve en Shendi, dos de las áreas más afectadas, según ha recogido el portal sudanés de noticias Sudan Tribune.

A esta cifra se suman cuatro muertos en El Obeid, en el estado de Kordofán Norte, y otros tres en Dinder, en el estado de Sennar. Además, se han confirmado dos muertos en Gezira y Kassala, respectivamente, lo que sitúa en 32 el número de fallecidos confirmados hasta la fecha, si bien se teme que la cifra aumente en las próximas horas.

Sudán se encuentra sumido desde hace un año y medio en una guerra civil desatada por las discrepancias por la integración de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en el Ejército sudanés --lo que hizo descarrilar definitivamente la transición abierta tras el derrocamiento de Omar Hasán al Bashir en 2019--, un conflicto que ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial.