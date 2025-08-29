Meta introducirá NPC conversacionales impulsados por IA en los mundos de Meta Horizon

Los usuarios de Meta Horizon podrán crear mundos mucho más "vivos" con ayuda de las nuevas herramientas de Meta, que permitirán incorporar personajes no jugables (NPC, por sus siglas en inglés) conversaciones y construir un mundo temático con inteligencia artificial (IA) generativa.

La compañía tecnológica ha compartido un adelanto de dos nuevas herramientas de IA generativa que próximamente incorporará al editor de mundos para Meta Horizon, su aplicación dedicada a las experiencias sociales en realidad virtual (RV).

Una herramienta permitirá crear NPC impulsados por modelos de lenguaje grande que habilitarán conversaciones más dinámicas con los jugadores. Estos personajes son completamente personalizables, tanto la voz -que puede seleccionarse de una biblioteca- como su historia y personalidad.

Más adelante, Meta actualizará la herramienta de creación de estos NPC para que puedan ampliar sus capacidades, es decir, para que puedan interactuar con el mundo y conversar dinámicamente con jugadores reales.

Por otra parte, una instrucción en texto será todo lo necesario para crear un entorno temático rápidamente. El nuevo entorno de generación está diseñado para ahorrar tiempo a los usuarios en la creación de los mundos.

"Juntas, estas herramientas te permitirán construir mundos aún más rápido y hacerlos sentir realmente vivos", afirma la compañía en un comunicado compartido en su blog oficial.