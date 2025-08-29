Agencias

Meloni se declara "asqueada" por la difusión de fotos íntimas de mujeres en internet

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, se ha confesado "asqueada" por el escándalo que ha destapado la difusión de imágenes manipuladas de mujeres, entre ellos la propia jefe de Gobierno, en una página web que fomentaba contenidos sexistas e incluso pornográficos.

Meloni, en una entrevista al periódico 'Il Corriere della Sera', ha expresado su "solidaridad y cercanía" con todas las mujeres "ofendidas" e "insultadas" o que han sentido "violada su intimidad" al constatar que había imágenes no autorizadas en un portal llamado Phica que está ya cerrado.

En este sentido, la primera ministra ha advertido del riesgo que supone el ciberespacio para contenidos íntimos y, en algunos casos, directamente manipulados. "Puede hacerse público en cuestión de segundos y devastar la vida de una persona", ha lamentado.

Asimismo, ha señalado que incluso el contenido teóricamente "inofensivo" puede convertirse en "un arma terrible" si cae "en las manos equivocadas", por lo que ha invitado a la ciudadanía a poner en conocimiento de las autoridades cualquier posible delito.

El caso de Phica, un foro abierto a cientos de miles de personas, se suma al reciente escándalo de un grupo de Facebook llamado 'Mi esposa' y que, con más de 30.000 miembros, daba cabida a la difusión de fotos íntimas de mujeres y a la publicación de todo tipo de comentarios machistas.

