María Guardiola acompaña a los Reyes en su visita a las zonas afectadas por incendios en los valles del Jerte y Ambroz

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha acompañado este viernes a Sus Majestades los Reyes durante su visita al norte de la provincia de Cáceres, donde han conocido de primera mano los daños ocasionados por el incendio forestal declarado en el término municipal de Jarilla, y que ha calcinado más de 17.000 hectáreas.

Don Felipe y Doña Letizia se han desplazado a las localidades de Rebollar, en el Valle del Jerte; Cabezabellosa, en Trasierra-Tierras de Granadilla; y Hervás, en el Valle del Ambroz; donde han expresado su apoyo a los vecinos afectados y su reconocimiento a los equipos de emergencias, bomberos forestales, voluntarios y profesionales que trabajaron intensamente para combatir el fuego y proteger a la población.

El recorrido ha finalizado con una comida junto a los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados en la Hospedería de Hervás, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

