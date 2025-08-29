Mañueco pide no buscar réditos partidistas y no hacer "política con los incendios" sino para afrontarlos

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido no buscar réditos partidistas ni hacer "política cono los incendios" sino "políticas para afrontar los incendios".

Fernández Mañueco, al inicio de su comparecencia en las Cortes de Castilla y León para explicar la actuación de la Junta frente a los incendios de este verano, considera que "no basta" con expresar "duelo" o "enunciar condolencias" sino que el "verdadero homenaje" a quienes lo han "perdido todo" es "elevar" el debate a la "altura" de la dignidad de la gente de Castilla y León. "Alejándolo del ruido, del simplismo y del cálculo electoral", ha señalado.

En este sentido, ha afirmado que cree que no el momento "de intentar obtener réditos partidistas ni de hacer política con los incendios, sino de hacer políticas para afrontar los incendios".

El presidente de la Junta, quien ha aclarado que le gustaría haber comparecido cuando se pudiera hacer un balance completo de los incendios porque aún hay focos activos, ha recordado que los fuegos han "segado vidas, arrasado tierras y pueblos, reducido hogares a cenizas y arrebatado la esperanza de muchas familias".

Tras incidir en que los incendios que "han atacado con enorme virulencia" a la Comunidad también se han producido en otros lugares de España y otros países, "porque el fuego no entiende de fronteras territoriales ni de colores políticos", ha manifestado su esperanza de que los procuradores tengan "la seriedad y la altura de miras que la situación exige".

"Yo, lo voy a hacer", ha aseverado el presidente de la Junta, quien considera que es "lo que esperan" de todos ellos los ciudadanos.

Fernández Mañueco ha insistido en que los incendios "se han llevado por delante montes, viviendas, negocios, instalaciones públicas y privadas y, lo peor, vidas humanas".

"NO HAY PALABRAS PARA CALMAR EL DOLOR"

Aunque considera que "no hay palabras" para calmar "un dolor tan inmenso como el que supone la pérdida de un ser querido", ha afirmado que quiere compañar a los familiares y amigos de las personas fallecidas, con todo su "cariño" y su "gratitud infinita".

"Me duelen en el alma sus desdichadas pérdidas y quiero estar a su lado en estas circunstancias tan difíciles, de inevitable tristeza humana y de un vacío imposible de llenar", ha agregado Fernández Mañueco, quien también ha trasladado sus deseos de recuperación a los seis heridos que siguen ingresados en hospitales.

Por otro lado, ha agradecido la comprensión, colaboración y la paciencia de todas las personas que han tenido que ser confinadas o evacuadas de sus pueblos por culpa del incendio. "Se actuó siempre para garantizar su seguridad Porque lo material, aunque lleve tiempo, puede recuperarse, pero cada vida humana es sagrada e irremplazable. Y ha sido nuestro objetivo prioritario proteger a todos, su vida y su salud", ha apuntado.

Fernández Mañueco ha asegurado que ni están ni les van a dejar solos. "Vamos a ayudarles a recuperar lo que les arrebataron las llamas", ha añadido el presidente.

En este marco, ha manifestado su "enorme gratitud" a cuantos han volcado sus "energías y esfuerzos" en la lucha "titánica" contra un "verdadero infierno de llamas", desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la UME, el Ejército o Protección Civil, hasta las comunidades autónomas o países que han enviado recursos, además de las diferentes instituciones y entidades.

Pero "muy especialmente" ha hecho extensivo este agradecimiento a los bomberos forestales en general.