Los McLaren mandan en los Libres 1 de Zandvoort con Alonso cuarto

El piloto británico Lando Norris (McLaren) ha sido el más rápido en los primeros entrenamientos libres del GP de Países Bajos, decimoquinta cita del Mundial que se disputa en el circuito de Zandvoort, con un tiempo de 1:10.278, seguido de su compañero de equipo y líder del mundial, Oscar Piastri, y de los dos Aston Martin, que fueron junto a los McLaren los únicos monoplazas que consiguió bajar del 1:11.000.

Lando Norris se ha llevado el primer envite en el Gran Premio de Países Bajos. El piloto británico consiguió el mejor tiempo en los primeros entrenamientos libres en Zandvoort, mejorando casi en tres décimas el tiempo de su compañero de equipo Oscar Piastri. Un resultado que evidencia que, una carrera más, serán el coche más fuerte durante este fin de semana, en el que vivirán un nuevo duelo en la lucha por el mundial.

Por detrás de los coches papaya, la gran sorpresa de la jornada, los dos Aston Martin. Tanto Lance Stroll como Fernando Alonso dejaron muy buenas sensaciones en los Libres 1, erigiéndose como los más fuertes del resto. El español estuvo durante gran parte de la sesión en la tercera posición de la tabla de tiempos, pero un último envite, con un blando usado, de su compañero en el tramo final hizo que bajara hasta la cuarta plaza. Aun así, pinta muy bien el fin de semana para el asturiano.

También tiene motivos para estar contento el otro piloto español de la parrilla, Carlos Sainz. Al equipo Williams parece haberle sentado bien el parón estival, y después de unos últimos Grandes Premios en los que bajaron el rendimiento, optan a estar en la pelea por los puntos. En los Libres 1, Alex Albon acabó quinto, mientras que el madrileño consiguió el octavo mejor registro.

Por su parte, el piloto local y ganador de tres veces en Zandvoort, Max Verstappen, no se encontró cómodo durante todos los entrenamientos cronometrados, y tuvo que conformarse con el sexto mejor tiempo, a casi un segundo de Lando Norris. Además, con el cronómetro ya a cero y practicando una salida, el neerlandés acabó atascado en la grava de la curva uno.

Por último, otros que no rindieron como se esperaba fueron los Ferrari. La 'scuderia' italiana estaba llamada a ser la segunda fuerza en Zandvoort y, de momento, no asomaron la cabeza por los primeros puestos. De hecho, Charles Leclerc acabó con el 14º mejor tiempo a 1.673 segundos del mejor tiempo, seguido de Lewis Hamilton, que prácticamente calcó el tiempo de su compañero de equipo.