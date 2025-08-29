La tasa de inflación de Francia se modera al 0,8% en agosto

La tasa de inflación armonizada de Francia, usada por Eurostat para elaborar sus estadísticas, se ha situado en agosto en el 0,8% interanual, una décima por debajo del dato de julio y por séptimo mes consecutivo por debajo del umbral del 1%.

De su lado, la tasa de inflación bajo estándares nacionales se ha moderado en el octavo mes del año al 0,9% desde el 1% del mes anterior.

Según la información difundida este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (Insee), en el mes de agosto el precio de los alimentos frescos subió un 1,7% interanual, frente al 1,6% de julio, mientras que el coste de la energía bajó un 6,2%, después de caer un 7,2% el mes anterior.

Sin embargo, el precio de los servicios ha registrado en agosto una subida del 2,1%, lo que representa una desaceleración de cuatro décimas en comparación con la subida interanual observada en julio.

La oficina estadística europea tiene previsto publicar el próximo martes el dato adelantado de inflación correspondiente al mes de agosto para el conjunto de la zona euro, que en julio se mantuvo estable en el 2%, alineándose así por segundo mes consecutivo con la meta del Banco Central Europeo (BCE).