La Policía de Minnesota asegura que la presunta autora del tiroteo "quería ver sufrir a los niños"

La presunta autora de los disparos que el miércoles se cobraron la vida de dos menores de edad en una escuela católica de Minnesota "quería ver sufrir a los niños", según una investigación preliminar que ha llevado también a detectar mensajes de odio contra Israel y contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O'Hara, ha indicado en rueda de prensa que en la iglesia de la escuela se han localizado cerca de 120 casquillos del fusil con el que la única sospechosa, Robin Westman, abrió fuego de manera indiscriminada.

O'Hara no ha entrado a especular en cuanto a los motivos del tiroteo, pero sí ha dejado caer que la tiradora, que se quitó la vida en el lugar de los hechos, tenía "fascinación" por otros crímenes masivos y buscaba aparentemente "obtener notoriedad", según la cadena NBC News.

El fiscal de distrito Joseph Thompson ha afirmado también que Westman tenía obsesión con matar niños y, aunque no ha querido repetir unas palabras que ha descrito como "horribles", sí que ha señalado que "quería ver sufrir a los niños".

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, ha afirmado en su cuenta de la red social X que los hallazgos de las últimas horas vienen a demostrar que fue una acción terrorista "motivada por una ideología de odio". Los investigadores han encontrado referencias contra los católicos en una nota y en las propias armas, así como llamamientos a la violencia contra la comunidad judía y contra Trump.

Patel, tal como hiciese el jueves, ha aludido de manera expresa a la persona responsable de los disparos como un "sujeto varón" e incluso se ha referido a ella por el nombre de nacimiento, "Robert Westman", pese a que en documentos oficiales consta ya como mujer.

El ataque, que ha reavivado una vez más el debate sobre la tenencia y el acceso a las armas de fuego en Estados Unidos, se saldó con la muerte de dos niños de ocho y diez años, mientras que otras 17 personas resultaron heridas, 14 de ellas niños.