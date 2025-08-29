La Fundacion Amancio Ortega convoca 450 becas para estudiar Primero de Bachillerato en Canadá y Estados Unidos

El Programa de Becas de la Fundación Amancio Ortega ha convocado 450 plazas para estudiar primero de Bachillerato en Canadá y Estados Unidos para el curso 2026-2027, según ha informado la Fundación en un comunicado.

Dirigido a estudiantes de Cuarto de la ESO de centros educativos de España (con 80 becas reservadas a estudiantes de la comunidad autónoma de Galicia), el plazo para el envío de solicitudes estará abierto desde el 1 hasta el 23 de septiembre, a través de la página web 'becas.faortega.org'.

La beca cubre todos los servicios necesarios para realizar un curso escolar en el extranjero, desde el alojamiento y manutención en una familia local anfitriona, la escolarización, viaje, seguro médico y de accidentes, hasta la formación previa al inicio del curso y apoyo continuado durante la estancia.

La información sobre este Programa de Becas, tanto bases de participación, la normativa, como el calendario del proceso de selección, figura en su página web oficial 'becas.faortega.org'.