La Escolanía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos estrena un documental

La Escolanía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos ha estrenado un documental que muestra por primera vez el día a día de esta comunidad educativa y coral.

El documental, dirigido por Jonathan Bellés y producido por evercom, agencia creativa de comunicación y marketing, en colaboración con Caelum Producciones, está disponible en abierto a través de YouTube.

Bajo el título 'El tempo de tu vida', el documental ofrece "una visión cercana del colegio y del protagonismo de los niños que lo habitan: alumnos de entre 9 y 18 años que, más allá del aula y del coro, comparten vida y aprendizaje en un entorno que acompaña su crecimiento personal y espiritual", según han informado en un comunicado.

La cinta recorre las distintas facetas de la vida escolana, desde los momentos de recogimiento hasta los juegos, pasando por el canto diario en la Basílica.

La iniciativa pretende "ofrecer una mirada honesta, sin artificios, sobre un modelo pedagógico que apuesta por la belleza como vía de aprendizaje, la disciplina como hábito de vida y el acompañamiento integral como base de la formación personal", según explican sus creadores.

"Queríamos ofrecer una mirada auténtica al día a día de la Escolanía, mostrando su esencia a través de un lenguaje visual sobrio y cercano. Nos centramos en capturar la luz de sus espacios, la belleza de sus rutinas y la fuerza de su música, buscando una narrativa que permitiera al espectador sentirse dentro de esta comunidad", ha indicado Jonathan Bellés.

Para el director de la Escolanía, Fray Miguel Torres, este documental es una oportunidad para mostrar "el valor de una comunidad educativa donde el tiempo se mide en compases de aprendizaje, de fe y de vida compartida". "Este documental refleja nuestra vocación de formar no solo voces, sino personas completas, con raíces y con horizonte", ha destacado.