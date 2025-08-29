La corriente atlántica que caldea Europa puede colapsar después de 2100

En escenarios de altas emisiones, la Circulación Meridional Atlántica (AMOC), un sistema clave de corrientes oceánicas que caldea el clima en Europa, podría detenerse después del año 2100.

Esta es la conclusión de un nuevo estudio, con contribuciones del Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático (PIK). El colapso reduciría el aporte de calor del océano hacia el norte, lo que provocaría sequías estivales y extremos invernales severos en el noroeste de Europa, así como cambios en las franjas de lluvias tropicales.

"La mayoría de las proyecciones climáticas se detienen en el año 2100. Sin embargo, algunos de los modelos estándar del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) se han proyectado siglos hacia el futuro y muestran resultados muy preocupantes", afirma en un comunicado Sybren Drijfhout, del Real Instituto Meteorológico de los Países Bajos, autor principal del estudio publicado en Environmental Research Letters.

CINTA TRANSPORTADORA DE CALOR

El vuelco profundo en el Atlántico norte se ralentiza drásticamente para 2100 y se detiene por completo a partir de entonces en todos los escenarios de altas emisiones, e incluso en algunos escenarios de emisiones intermedias y bajas. Esto demuestra que el riesgo de colapso es más grave de lo que muchos creen.

La AMOC transporta agua tropical calentada por el sol hacia el norte cerca de la superficie y envía agua más fría y densa de vuelta al sur, en profundidad. Esta "cinta transportadora" oceánica ayuda a mantener un clima relativamente templado en Europa e influye en los patrones climáticos mundiales.

En las simulaciones, el punto de inflexión que desencadena el cierre de la AMOC es un colapso de la convección profunda en invierno en los mares de Labrador, Irminger y Nórdico. El calentamiento global reduce la pérdida de calor invernal del océano, ya que la atmósfera no es lo suficientemente fría. Esto comienza a debilitar la mezcla vertical de las aguas oceánicas: la superficie del mar se mantiene más cálida y ligera, haciéndola menos propensa a hundirse y mezclarse con aguas más profundas. Esto debilita la AMOC, lo que resulta en un flujo de agua menos cálida y salada hacia el norte.

En las regiones septentrionales, las aguas superficiales se enfrían y pierden salinidad, y esta menor salinidad las hace aún más ligeras y menos propensas a hundirse. Esto crea un ciclo de retroalimentación que se retroalimenta, desencadenado por el calentamiento atmosférico, pero perpetuado por el debilitamiento de las corrientes y la desalinización del agua.

PUNTO DE INFLEXIÓN EN LAS PRÓXIMAS DÉCADAS

"En las simulaciones, el punto de inflexión en los mares clave del Atlántico Norte suele producirse en las próximas décadas, lo cual es muy preocupante", afirma Stefan Rahmstorf, jefe del departamento de investigación de Análisis del Sistema Terrestre del PIK y coautor del estudio.

Tras el punto de inflexión, la interrupción de la AMOC se vuelve inevitable debido a una retroalimentación que se autoamplifica. El calor liberado por el extremo Atlántico Norte se reduce entonces a menos del 20 % de la cantidad actual, y en algunos modelos casi a cero, según el estudio.

El autor principal, Drijfhout, añade que "observaciones recientes en estas regiones de convección profunda ya muestran una tendencia a la baja en los últimos cinco a diez años. Podría tratarse de variabilidad, pero es coherente con las proyecciones de los modelos".

Para llegar a estos resultados, el equipo de investigación analizó las simulaciones CMIP6 (Proyecto de Intercomparación de Modelos Acoplados), utilizadas en el último Informe de Evaluación del IPCC, con horizontes temporales extendidos entre los años 2300 y 2500.

En las nueve simulaciones de altas emisiones, los modelos evolucionan hacia un estado de circulación débil y superficial, con la interrupción del vuelco profundo; este resultado también se produce en algunas simulaciones de emisiones intermedias y bajas. En todos los casos, este cambio se produce tras un colapso a mediados de siglo de la convección profunda en los mares del Atlántico Norte.

"Un debilitamiento y una interrupción drásticos de este sistema de corrientes oceánicas tendrían graves consecuencias a nivel mundial", señala Rahmstorf, investigador del PIK.

En los modelos, las corrientes disminuyen por completo entre 50 y 100 años después de sobrepasar el punto de inflexión. Sin embargo, esto podría subestimar el riesgo: estos modelos estándar no incluyen el agua dulce adicional derivada de la pérdida de hielo en Groenlandia, que probablemente impulsaría el sistema aún más. Por eso es crucial reducir las emisiones rápidamente. Esto reduciría considerablemente el riesgo de un cierre de la AMOC, aunque sea demasiado tarde para eliminarlo por completo.