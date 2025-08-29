La CIDH recalca su "preocupación" por las presiones del Gobierno de Ecuador a la Corte Constitucional

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado por segunda vez su "preocupación" por las presiones y críticas del Gobierno de Daniel Noboa a la Corte Constitucional ecuatoriana, ya que entiende que representan "amenazas ala independencia" de un tribunal que debería ser capaz de operar "sin interferencias" políticas.

La CIDH, que ya había lanzado un primer aviso cuando Noboa convocó una marcha contra el Constitucional a raíz de varias sentencias contrarias a las tesis del Ejecutivo, ha recalcado en un comunicado que "la separación de poderes y la independencia judicial son fundamentales en los sistemas constitucionales de pesos y contrapesos".

"La labor de las personas operadoras de justicia es fundamental tanto para garantizar los Derechos Humanos como para proteger al sistema democrático frente a los posibles abusos de los propios gobiernos", ha advertido la Comisión, que observa "con preocupación" tanto los discursos como las acciones de varios altos cargos, incluidos también ministros.

Estas acciones, "sumadas a un ambiente digital hostil", ponen en riesgo el margen de actuación se la Corte Constitucional y "podrían poner en riesgo la seguridad de los integrantes de dicho tribunal y de sus equipos de trabajo", reza la nota difundida este viernes, sobre la que el Ejecutivo ecuatoriano no se ha pronunciado en un primer momento.