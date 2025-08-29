Irán muestra su disposición a entablar negociaciones "justas y equilibradas" sobre su programa nuclear

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha manifestado su "disposición" a retomar negociaciones "justas y equilibradas" sobre su programa nuclear, en una carta dirigida a la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, después de que Alemania, Francia y Reino Unido hayan anunciado este jueves el inicio del proceso para reactivar las sanciones de la ONU contra el país centroasiático, que ha condicionado estas conversaciones a que estos tres gobiernos no cometan "acciones destructivas".

"La República Islámica de Irán también reiteró su disposición a reanudar negociaciones diplomáticas justas y equilibradas, siempre que las partes en conflicto demuestren su seriedad y buena fe y se abstengan de acciones destructivas que socaven las posibilidades de éxito de las negociaciones", ha señalado en su canal de Telegram, donde ha instado al grupo de los Veintisiete "trabajar para facilitar una diplomacia genuina y preservar el multilateralismo".

Pese a ello, Araqchi ha lamentado la "narrativa selectiva e incompleta" de la Unión Europea (UE), a quien ha acusado de "ignorar el desprecio crónico" de sus obligaciones en virtud del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC). En este sentido, ha señalado que "a pesar de la suspensión de algunas sanciones en 2015, Europa no solo ha incumplido sus compromisos de normalizar las relaciones comerciales y económicas con Irán, sino que también ha violado el acuerdo", mediante "la ampliación de las sanciones contra personas y entidades civiles iraníes y la reimposición de sanciones a aerolíneas, transporte marítimo, buques y puertos iraníes".

En una extensa misiva que ha enviado asimismo al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, al presidente en ejercicio de la Asamblea General, Philémon Yang, y a los miembros del Consejo de Seguridad, el jefe de la diplomacia iraní ha reiterado que la 'troika' europea, el también conocido como E3, "carece de base legal o autoridad para invocar el mecanismo de resolución de controversias o activar la reimposición automática de sanciones", recordando que China y Rusia respaldan este extremo.

Asimismo, ha atribuido el fracaso de anteriores conversaciones sobre su programa nuclear a la "obstinación" de Estados Unidos, sus "consideraciones de política interna" y la vinculación de las conversaciones por parte de la 'troika' y la Unión Europea a temas no relacionados.

Araqchi ha afeado a Kallas sus declaraciones sobre el "fin del programa nuclear de Irán", considerando que éstas "socavan el papel de la UE como coordinador objetivo e imparcial" en el marco del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC).

Por otra parte, ha criticado "duramente" la postura de la UE respecto a los ataques "ilegales" de Israel y Estados Unidos contra sus instalaciones nucleares a principios de junio y, en particular, el "apoyo" de la 'troika' a estos dos países mediante el "suministro de armas", lo que "socavan aún más la buena voluntad de Europa".

El ministro ha transmitido estas consideraciones a Kallas durante una conversación telefónica que ambos han mantenido a cuenta de las "acciones injustificadas e ilegales" de la 'troika', según ha indicado poco antes de difundir la misiva en su canal de Telegram.

En la llamada, Araqchi ha condenado el "abuso del mecanismo de solución de controversias del PAIC y de la Resolución 2231", al considerar que "aumenta las dudas sobre las verdaderas intenciones de estos tres países hacia Irán y dificulta la vía diplomática".

Así, ha reiterado que tomará las "medidas apropiadas esta acción provocadora", si bien ha afirmado su voluntad de "contribuir al diálogo" para "encontrar una solución diplomática".