Investigan la desaparición de un menor en Marbella como sustracción por parte de la madre

La desaparición de un menor de tres años en la ciudad malagueña de Marbella está siendo investigada como una sustracción de menor por parte de progenitor, en concreto, de la madre.

Así, según han señalado fuentes policiales a Europa Press, la sustracción del menor fue denunciada el pasado 7 de agosto en el citado municipio malagueño el padre. La custodia provisional la tiene la madre pero con la prohibición de salida del territorio español.

Por tanto, según las citadas fuentes, "es una sustracción de menor por parte de progenitor". Además, se cree que desde el 4 de julio la madre se lo ha podido llevar a su país de origen, Rusia.

Cabe destacar que este pasado jueves se dio a conocer a través de un mensaje en redes sociales del Centro Nacional de Personas Desaparecidas, que un menor de tres años fue visto por última vez en Marbella el pasado 4 de julio.

