Investigan como homicidio la muerte del joven hallado en Las Negras con un golpe en la cabeza

El Juzgado de Instrucción número 4 de Almería ha abierto diligencias para investigar como un presunto caso de homicidio la muerte del joven de 23 años de edad cuyo cuerpo fue localizado en la mañana de este pasado jueves en una cala de la playa de Las Negras, en Níjar (Almería), con un golpe en la cabeza.

La investigación de la Guardia Civil se centra ahora en identificar la participación de terceras personas en el fallecimiento del joven, de nacionalidad española y vecino de un municipio cercano, después de que el informe preliminar de la autopsia practicada en el Instituto de Medicinal Legal (IML) de Almería determinara el origen violento del deceso, según han indicado a Europa Press fuentes de la investigación.

El cuerpo sin vida del joven fue encontrado en la mañana de este jueves en una cala del núcleo nijareño de Las Negras, que fue acordonado por la Policía Local de Níjar tras recibir un aviso. Fue un particular el que alertó a las 10,50 horas al 112 Andalucía de la presencia de un varón "ensangrentado" en la playa.

La sala coordinadora alertó a efectivos de la Policía Local y del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, así como la Guardia Civil. Por su parte, la Benemérita confirmó el hallazgo del cadáver y abrió una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte sin descartar, en un primer momento, que pudiera ser "accidental".