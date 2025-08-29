Agencias

Eusebio Poncela muere a los 79 años

Por Newsroom Infobae

El actor Eusebio Poncela ha fallecido este miércoles, 27 de agosto, a los 79 años de edad en la capital madrileña según ha informado la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España en 'X'.

Protagonista de películas como 'La ley del deseo' de Pedro Almodóvar o 'Martín Hache', Eusebio también estuvo nominado en los Premios Goya a Mejor Actor Protagonista por la película 'Intacto'.

El intérprete, que cumpliría 80 años el próximo 15 de septiembre, debutó en los cines en 1972 con 'La semana del asesino', de Eloy de la Iglesia y su consagración llegaría siete años más tarde con 'Arrebato', de Iván Zulueta.

