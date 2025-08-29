Embraer entrega su avión ejecutivo número 2.000

El fabricante aeronáutico brasileño Embraer ha anunciado que ha superado la cifra de 2.000 entregas de aviones ejecutivos, marcando un hito en la historia de la compañía.

El avión que simboliza esta marca es un Praetor 500, entregado a un departamento de vuelo corporativo en una ceremonia en el centro de atención al cliente de Embraer en Melbourne, Florida.

El Praetor 500 ha sido calificado como 'el jet ejecutivo más disruptivo y tecnológicamente avanzado de su clase' por la compañía. Destaca por su autonomía, velocidad y capacidad de realizar vuelos intercontinentales. La aeronave puede volar sin escalas, por ejemplo, de Miami a Seattle, con un alcance intercontinental de 6.186 kilómetros (3.340 millas náuticas) para cuatro pasajeros.

Michael Amalfitano, presidente y director ejecutivo de Embraer Executive Jets, declaró que este hito es un poderoso reflejo de la solidez de su cartera de productos y del compromiso con sus clientes. "Este hito consolida la posición de Embraer como líder mundial en aviación ejecutiva", añadió.

CRECIMIENTO Y POSICIÓN EN EL MERCADO

La entrega de este avión subraya la creciente popularidad de los modelos Praetor 500 y Praetor 600 entre las empresas, que valoran su tecnología avanzada y rendimiento en pistas cortas.

Según datos de la empresa, el negocio de aviación ejecutiva de Embraer ha tenido una tasa de crecimiento anual compuesta del 14% desde 2002. Solo en 2024, casi uno de cada tres jets de cabina pequeña y mediana entregados fue un modelo de la familia Embraer Phenom o Praetor.