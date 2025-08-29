El neerlandés Xavi Simons firma "un contrato a largo plazo" con el Tottenham Hotspur

El Tottenham Hotspur ha anunciado este viernes de manera oficial el fichaje del mediapunta neerlandés Xavi Simons, de 22 años y procedente del RB Leipzig, aunque "sujeto a autorización internacional y permiso de trabajo".

Así lo indicó el club londinense en su página web, sobre un Simons que es habitual internacional con la selección de Países Bajos y que "ha firmado un contrato a largo plazo" con los 'spurs', donde a la espalda llevará el dorsal 7. "Estoy muy contento y no puedo esperar a empezar. Llevo mucho tiempo soñando con esto", comentó el propio futbolista.

"Es un gran club y cuando conocí al entrenador supe inmediatamente que este era el lugar adecuado para mí. Aportaré talento al equipo, pero también trabajo duro y disciplina. Quiero hacer todo lo posible para ganar, por el equipo y también por la afición", añadió Simons.

El que será su nuevo entrenador, Thomas Frank, admitió estar "muy contento" por este fichaje. "Es una gran incorporación al equipo", insistió. "Es todavía joven, pero ya tiene una buena experiencia y en los últimos años ha jugado muchos partidos al más alto nivel", agregó.

"Ha demostrado su capacidad para marcar goles y dar asistencias, tanto de mediapunta como de extremo izquierdo. Además, tiene un gran ojo para sus compañeros a la hora de descifrar defensas, y sé que llegará y formará parte de un buen equipo que ya está trabajando duro", afirmó Frank.

No en vano, la nota de prensa del Tottenham recordó que Simons "pasó sus primeros días como futbolista en el club español Club Deportivo Thader antes de continuar su desarrollo en las ilustres academias del FC Barcelona y el Paris Saint-Germain".

"Hizo su primera aparición profesional en este último, entrando desde el banquillo ante el SM Caen con tan solo 17 años en un partido de la Copa de Francia, y fue en París donde probó por primera vez un título, ayudando a ganar la Copa de Francia y el título de la Ligue 1 en sus dos primeras temporadas", resumió el mismo comunicado oficial.

"La temporada de despegue llegó en la 2022/23, cuando regresó a su país natal y brilló con el PSV. Con un comienzo perfecto en Eindhoven, con gol en su debut, el PSV levantó la Supercopa de Holanda. El entonces jugador de 19 años fue nombrado Talento de la Temporada tras terminar como máximo goleador de la Eredivisie con 19 goles. También ayudó a su equipo a ganar la Copa de Holanda en abril de 2023", destacó la nota.

"Jugador con olfato para el pase y un gran olfato goleador, su impresionante campaña en su país natal impulsó al PSG a renovarlo en el verano de 2023, pero pronto fue cedido al RB Leipzig, lo que le permitió ganar más títulos, ya que el neerlandés ayudó a 'Die Roten Bullen' a conquistar la Supercopa de Alemania 2023/24 en su debut", dijo la nota.

"El centrocampista tuvo otra temporada impresionante, con 25 goles en todas las competiciones y se ganó un puesto en el Equipo de la Temporada de la VDV Bundesliga", recalcó el texto. En ámbito internacional, debutó con la 'Oranje' absoluta en el Mundial de Catar 2022, convirtiéndose en el jugador más joven en disputar la fase eliminatoria con Países Bajos.