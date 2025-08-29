Agencias

El índice preferido por la Fed para medir la inflación se mantuvo en julio en el 2,6%

Por Newsroom Infobae

Guardar

El índice de precios de gasto de consumo personal de Estados Unidos, la estadística escogida por la Reserva Federal (Fed) para monitorizar la inflación, permaneció en julio en el 2,6% interanual, según ha revelado este viernes la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio.

La variable subyacente, que excluye de su cálculo los precios de los alimentos y la energía por su mayor volatilidad, cerró el séptimo mes de 2025 con un incremento del 2,9%, una décima más. De su lado, el importe de los alimentos creció un 1,9% y la factura energética se abarató un 2,7%.

En tasas mensuales, el índice general de inflación se anotó un avance del 0,2%, una décima menos, y la subyacente arrojó una lectura del 0,3%, sin cambios.

Para hacer frente al alza de precios, la Fed subió once veces consecutivas los tipos de interés a partir de marzo de 2022, aunque detuvo dicho ciclo en julio de 2023 después de llevarlos al rango objetivo de entre el 5,25% y el 5,5%.

En su reunión del 30 de julio, la Fed optó por mantener por quinta vez consecutiva la tasa de referencia y subrayó que la incertidumbre sobre las perspectivas económicas seguían siendo "altas". Así, el instituto emisor indicó que continuaría "atento" a los riesgos para la inflación y el empleo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Gloria Camila exprime sus últimos días con Álvaro García antes de 'Supervivientes'. Su gesto de amor en pleno concierto

Gloria Camila exprime sus últimos

Luis Tosar y Luisa Mayol, su emocionante último adiós a Eusebio Poncela en el Tanatorio de San Isidro

Luis Tosar y Luisa Mayol,

Los Reyes agradecen su trabajo incansable a los equipos de extinción de los incendios en su visita a Ourense

Los Reyes agradecen su trabajo

Pelayo Díaz anuncia su compromiso matrimonial con Gal Marom

Pelayo Díaz anuncia su compromiso

Francisco Rivera, sus reveladoras palabras tras la separación de Kiko e Irene Rosales: "La vida hay que vivirla"

Francisco Rivera, sus reveladoras palabras