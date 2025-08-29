El Gobierno de Serbia denuncia haber recibido un sobre con balas dirigido el ministro del Interior

El Gobierno de Serbia ha denunciado haber recibido un sobre con balas dirigido al vice primer ministro y ministro del Interior, Ivica Dacic, en un momento de gran agitación social en el país balcánico, en el marco de unas protestas que se remontan meses atrás por el derrumbe de la estación de tren de Novi Sad.

El envío llegó a las oficinas del Gobierno este jueves, según ha informado el Ministerio del Interior este viernes. El contenido del mismo se descubrió durante el control rutinario de correo después de hacerlo pasar por la máquina de rayos x.

Las autoridades han precisado que el sobre fue entregado este martes 26 de agosto en una oficina de correos de Pozarevac, una localidad situada en el este de Serbia, según ha detallado al cartera del Interior en una breve nota ilustrada con una fotografía del sobre y su contenido

El remitente ha sido identificado y localizado. "Se están realizando más trabajos para determinar todas las circunstancias del incidente", señala el texto.

La carta llega en un momento en el que se han reactivado las protestas contra el Gobierno, después de que se originaran a partir de noviembre de 2024 en respuesta al derrumbe de una marquesina dentro de la estación de tren de Novi Sad, que dejó una quincena de muertos y varios heridos más.

Los manifestantes consideran que aquella tragedia está provocada por el despilfarro y la corrupción imperante en los círculos del Gobierno y han exigido que se publique toda la documentación que avaló aquella reconstrucción, además de la correspondiente investigación para dar con los culpables y rindan cuentas.

Por su parte, las autoridades serbias han reaccionado reprimiendo con dureza a los manifestantes, a quienes acusan de querer tumbar al Gobierno y de recibir financiación extranjera. Varias decenas de personas han sido detenidas en operativos cuestionados por la oposición y organizaciones de la sociedad civil.