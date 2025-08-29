El Gobierno de Ecuador envía de forma urgente a la Asamblea Nacional la Ley de Fortalecimiento Crediticio

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha remitido a la Asamblea Nacional la Ley de Fortalecimiento Crediticio, su quinta medida económica de carácter urgente desde que tomó posesión de su cargo a finales del mes de mayo.

Según se justifica en el documento enviado a la Asamblea, la ley busca "garantizar el pleno respeto a los derechos de los afiliados, jubilados y beneficiarios del sistema de seguridad social" mediante la devolución de los fondos y el fortalecimiento de la transparencia tanto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS).

El carácter urgente de este proyecto responde, según especifica el texto, a la "inmovilización de recursos por falta de herramientas normativas" y a la "iliquidez en lo referente a la falta de fuentes de obtención de recursos" por parte del BIESS.

Entre las iniciativas destacan otorgar una mayor liquidez para los créditos, la devolución de fondos provisionales de carácter privado, actualmente administrados por el BIESS, a los afiliados y jubilados y el establecimiento de un mecanismo para el financiamiento de la elección de vocales del Consejo Directivo del IESS.

Al ser una propuesta enviada con carácter económico urgente, la Asamblea Nacional tiene un plazo de 30 días para su tramitación. Este proyecto de ley es el quinto de este tipo desde que asumió la presidencia y se ha remitido apenas dos días después de la aprobación de la cuarta iniciativa, la Ley de Transparencia Social.